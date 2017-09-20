Неизвестный обстрелял автобус на юго-востоке Москвы

Неизвестный обстрелял пассажирский автобус на Краснодарской улице (юго-восток Москвы). Об этом со ссылкой на источник в городских экстренных службах сообщает ТАСС.

По словам собеседника журналистов, ЧП произошло вечером 22 сентября. По предварительным данным, огонь велся из пневматического оружия.

У транспортного средства повреждено боковое стекло. Никто из людей в результате инцидента не пострадал.

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

Схожий инцидент произошел на севере Москвы в октябре 2016 года. Подозреваемый был задержан.