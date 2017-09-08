Неизвестный разбил аппаратуру в Индийском визовом центре

Неизвестный устроил погром в Индийском визовом центре в столичном районе Арбат. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В полицию поступила информация о хулиганстве в Индийском визовом центре на улице Новый Арбат, дом 2. По предварительным данным, неизвестный разбил в центре аппаратуру», — поделился подробностями собеседник агентства.

На место для проверки выехали сотрудники полиции.

Несколькими часами раньше инцидент произошел в консульстве Таджикистана в Москве. Как сообщил источник в ведомстве Sputnik Таджикистан, там обокрали нескольких человек.

Карманник вошел в здание вместе с группой посетителей и обчистил людей, ожидающих своей очереди.

Московская полиция проверяет сообщение, преступник пока не найден.