Неизвестный украл четыре миллиона рублей из квартиры безработной москвички

Сотрудники столичной полиции разыскивают неизвестного, который совершил квартирную кражу четырех миллионов рублей на юго-востоке Москвы. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

По словам собеседника полиции, в отдел полиции поступило сообщение от гражданки 1956 года рождения о краже из квартиры по месту жительства. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что неизвестный, взломав замок входной двери, проник в квартиру по указанному адресу, откуда совершил кражу денежных средств.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее в июле на востоке Москвы неизвестные избили безработного мужчину и похитили у него 20 миллионов рублей.