Обвиняемого в убийстве участника телешоу заподозрили в съемке детского порно

Участника шоу «Званый ужин» Андрея Кудрявцева, обвиняемого в убийстве и разбое, заподозрили в производстве детского порно. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, Кудрявцев не позднее 2013-го неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочки 2004 года рождения. Все происходящее он снимал на видео. Позднее следователи обнаружили снятые мужчиной порнографические материалы на изъятом у него компьютере.

В отношении Кудрявцева было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.2 УК РФ («Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Он находится под стражей.

В сентябре прошлого года Кудрявцева и его знакомого задержали по подозрению в убийстве и разбое. По предварительным данным, мужчины вывезли в лес девушку, с которой один из них ранее познакомился на сайте знакомств. Там они изнасиловали жертву, а затем убили ее и закопали. Также мужчины похитили ее личные вещи.

Ранее, в сентябре, в Москве задержали председателя совета ветеранов Басманного района столицы по подозрению в сексуальном насилии над внуком-школьником. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, он признал вину и сознался в совершении преступлений.