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Один человек погиб в ДТП с автобусом в центре столицы

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Один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом в центре Москвы. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД, передает ТАСС.

«Утром в понедельник в районе дома 20 по 1-й Тверской-Ямской улице произошло столкновение автобуса и автомобиля Volkswagen», — сказали в пресс-службе.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля погиб, все пострадавшие — пассажиры автобуса.

Отмечается, что авария произошла по вине водителя иномарки. «По предварительным данным, водитель автомобиля, совершая маневр, не пропустил городской транспорт, из-за чего произошло столкновение», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение информационного центра транспортного комплекса столицы. Движение по Тверской из-за ДТП затруднено.

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