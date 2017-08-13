Овечьи шкуры и электронный скейтборд украли у актера сериала «Счастливы вместе»

Воры украли две овечьи шкуры, золотистый электронный скейтборд и рюкзак из квартиры актера Альбера Мелик-Пашаева в Новой Москве. Об этом во вторник, 15 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как рассказал полиции потерпевший, пропажу вещей он обнаружил после того, как в его квартире в Щербинке побывали рабочие. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции ищут подозреваемых и похищенное.

Альбер Мелик-Пашаев работал в театрах «Модернъ» и «Шалом». Также он снимался в телесериалах «След» и «Счастливы вместе».