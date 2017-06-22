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Пациента туберкулезной клиники задержали за приставания к девочке в парке Москвы

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Пациента туберкулезной клиники задержали за приставания к 12-летней девочке в одном из парков на северо-западе столицы. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась мать потерпевшей, жительница Химок. По ее словам, когда девочка гуляла у пруда в парке «Дубрава» на Соколово-Мещерской улице, к ней начал приставать неизвестный мужчина, предлагая вступить с ним в интимную связь.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали подозреваемого, которым оказался уроженец Ставропольского края, находящийся сейчас на лечении в туберкулезной больнице на Куркинском шоссе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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