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Пациентка напала на сотрудницу скорой помощи в подмосковных Люберцах

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В подмосковных Люберцах пациентка напала на сотрудницу скорой помощи, приехавшей по вызову. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник на станции скорой помощи.

«Да, на нее действительно напали. Вчера ее сняли с линии, поэтому о ее состоянии я не знаю», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что фельдшер получила несколько ударов по лицу.

В апреле сообщалось, что прибывшая по вызову бригада скорой помощи подверглась нападению со стороны пациента на западе Москвы. Пьяный 35-летний мужчина бросался мебелью в медиков, которые пытались оказать ему помощь.

Усмирять хулигана пришлось сотрудникам правоохранительных органов. В результате нападения фельдшер бригады скорой помощи получил сотрясение мозга.

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