Пассажир выжил после падения под поезд московского метро

Пассажир столичной подземки выжил после падения на рельсы на станции «Театральная» Замоскворецкой линии. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщил агентству «Москва» руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

«В 13:30 на станции метро Театральная молодой мужчина оказался под приезжающим поездом. Для извлечения человека на 15 минут было отключено электроснабжение путей», — пояснил Мышляев.

Прибывшие на место врачи скорой помощи, по предварительным данным, диагностировали у потерпевшего открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мужчина был госпитализирован в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

Ранее в официальном аккаунте столичного метрополитена в Twitter сообщалось, что поезда на центральном участке зеленой ветки следуют с увеличенным интервалом из-за инцидента с пассажиром. К 14:00 движение уже осуществлялось в соответствии с графиком.