Пассажиры московского метро спасли упавшего на рельсы слепого мужчину

Пассажиры московского метрополитена вытащили слепого мужчину, который упал на рельсы. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел на станции «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии. Поднять пострадавшего удалось до прибытия поезда. Как отмечает телеканал, после этого ему потребовалась медицинская помощь.

25 октября на станции «Савеловская» той же ветки столичной подземки пассажир погиб под колесами поезда. Из-за инцидента движение поездов в сторону центра на северном участке линии от станции «Владыкино» до станции «Чеховская» было приостановлено.