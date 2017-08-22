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Пенсионерка нашла мумифицированное тело сестры в квартире на юге Москвы

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Мумифицированное тело 64-летней пенсионерки нашли на юге столицы. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обнаружила труп в квартире дома на Болотниковской улице сестра умершей, женщина 1949 года рождения. Она обратилась в полицию.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, смерть женщины наступила около месяца назад. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

В пресс-службе столичного главка МВД агентству подтвердили факт обнаружения тела.

В мае москвичка нашла в квартире в центре Москвы мумифицированное тело своей сестры-близнеца. Признаки насильственной смерти зафиксированы не были.

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