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Пенсионеры избили двух женщин за отказ уступить место в автобусе

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Сестры-пенсионерки и их брат избили двух женщин за отказ уступить место в автобусе. Об инциденте в среду, 11 октября, сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что пострадавшая 50-летняя женщина ехала в автобусе 224-го маршрута из магазина вместе с дочерью, заняв сидячее место. Рядом оказались пенсионеры. «Сначала божьи одуванчики просто кинули предъяву за жизнь не по понятиям, а потом решили предметно наказать дерзких молодух. В итоге у побитых бабками и дедом москвичек сломан телефон, порваны вещи и немного разбито лицо», — отмечает Mash.

В сентябре две пожилые женщины в подмосковном Серпухове подрались, не поделив качели на детской площадке. Конфликт сопровождался нецензурной бранью, на попытки прохожих урезонить их пенсионерки не реагировали.

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