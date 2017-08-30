Пилот разбившегося в Подмосковье самолета увел воздушное судно от зрителей

Пилот Ан-2, разбившегося в подмосковной Балашихе, в последний момент увел воздушное судно от зрителей, чтобы избежать большого числа жертв. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидца.

«Самолет шел курсом на зрителей. Не исключено, что что-то случилось во время маневра. Вероятно, чтобы не упасть на толпу зрителей, пилот уводил самолет левым креном под 90 градусов, но высоты не хватило. Машина сильно задела законцовкой левого крыла взлетно-посадочную полосу», — рассказал журналистам оператор программы Flight TV Игнат Соловей, находившийся на летном поле.

По данным РИА Новости, жертвами крушения стали пилоты Дмитрий Сухарев и Борис Тылевич. Балашихинское новостное агентство «Факт» в своем аккаунте в Instagram также пишет о смерти Сухарева. В качестве второго погибшего называется фотокорреспондент Игорь Колосков.

Показательный полет проводился на аэродроме Черное ДОСААФ. Пилоты показывали фигуры высшего пилотажа. Точной информации о причинах ЧП пока нет.