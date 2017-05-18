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Пистолет спецподразделений ФСБ нашли у московского автомобилиста

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Пистолет для спецподразделений ФСБ нашли у автомобилиста, задержанного на северо-западе столицы. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Автомобиль Infiniti был задержан сотрудниками полиции совместно с Росгвардией на Волоколамском шоссе. У водителя нашли сумку с предметом, похожим на пистолет. Экспертиза показала, что это пистолет бесшумный (ПБ).

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

ПБ был создан в СССР в 1960-е годы, он разрабатывался для армейских разведывательных групп и сотрудников КГБ. Сейчас им пользуются в спецподразделениях ФСБ.

Ранее в центре Москвы были задержаны пятеро уроженцев Дагестана с охотничьими карабинами. О подозрительных гражданах сообщили очевидцы. Приехавшие на место полицейские нашли оружие лежащим в машине в чехле, задержанные не нарушали общественный порядок. В итоге в отношении одного из них был составлен административный протокол о нарушении правил хранения и ношения оружия.

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