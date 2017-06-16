Почти 500 человек эвакуировали из горящего психоневрологического интерната в Москве

Почти 500 человек эвакуировали из загоревшегося здания психоневрологического интерната на юго-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

«По уточненным данным, из здания был эвакуирован 471 человек до прибытия пожарных. В настоящее время эвакуированные возвращаются обратно в корпус интерната», – сообщили агентству в оперативных службах.

Кровля загорелась на крыше административного здания по адресу Каховка, 8. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В настоящее время загорание ликвидировано. Информации о пострадавших пока нет.