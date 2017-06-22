Подозреваемых в убийстве и расчленении двух женщин задержали в Москве

Сотрудники полиции задержали в столице подозреваемых в убийстве и расчленении двух женщин, фрагменты тел которых были найдены под мостом в Москве-реке. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

«В кратчайшие сроки установлены и задержаны мужчина 1988 года рождения и его сожительница 1979 года рождения, подозреваемые в совершении преступления. В ходе допроса мужчина дал признательные показания, а женщина созналась в содеянном частично», — отмечается в сообщении.

Сумку, в которой находились фрагменты тел, обнаружили в четверг на отмели под Большим Краснохолмским мостом со стороны Гончарной набережной.

Следователи установили, что останки принадлежали двум женщинам 1979 и 1986 годов рождения, которые были убиты в ночь на 18 июня. Выяснилось, что они приехали на празднование дня рождения подозреваемой. Во время застолья между женщинами возник конфликт, в ходе которого мужчина решил заступиться за свою сожительницу и нанес гостьям многочисленные удары «имеющимися инструментами». В результате женщины скончались на месте.

Сначала подозреваемые спрятали тела в диван, на котором проспали до следующего утра, а, проснувшись, расчленили их. Часть фрагментов преступники сожгли, а часть выбросили в реку.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении подозреваемых под стражу.