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Подростки в Подмосковье обстреляли детскую площадку из окна многоэтажки

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Двое подростков обстреляли детскую площадку из пневматического пистолета в подмосковном Монино. Об этом в воскресенье, 13 августа, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Главное управление МВД России по региону.

«В Монино на улице Фалалеева в одном из дворов жилого дома с 10-го этажа двое подростков 14 и 15 лет произвели несколько выстрелов из пневматического оружия в сторону детской площадки», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия пострадала малолетняя девочка. Ее доставили в больницу, однако после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Сотрудники полиции в настоящее время проводят проверку по данному факту.

В июне житель подмосковного Домодедово в упор обстрелял из травматического пистолета подростков, которые спрятались от дождя в подъезде его дома. Один из них получил ранение в живот.

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