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Подросток госпитализирован после взрыва самодельной бомбы в квартире

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Самодельная бомба взорвалась в квартире в центре столицы, серьезно пострадал подросток, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрыв произошел в квартире на Покровском бульваре. Ударная волна выбила окно, дальнейшего возгорания не произошло.

В момент происшествия в квартире находился только 16-летний подросток. Ему оторвало левую кисть, также он получил рваную рану правой кисти, многочисленные осколочные ранения грудной клетки, травмы плеч и предплечий.

Пострадавший госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с диагнозом минно-взрывная травма.

По предварительным данным, взрыв произошел непроизвольно при смешивании неизвестных компонентов. Полиция в ходе проверки нашла в квартире фрагменты самодельного инициирующего взрывчатого вещества — легко взрывающейся смеси, используемой в качестве детонатора. Проверка продолжается.

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