Полицейские начали поиск скрывшегося с места аварии на МКАД водителя

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя, который скрылся с места аварии на Московской кольцевой автодороге (МКАД). В результате ДТП пострадали два человека. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Москве.

«В воскресенье утром на 28-м километре внешней стороны МКАД столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали два человека в автомобиле Kia. Водитель второй машины скрылся с места происшествия», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские разыскивают одного из участников крупного ДТП на Волоколамском шоссе, который скрылся с места аварии. Позже появилась информация, что его личность установлена. При этом имя разыскиваемого пока не называется.

ДТП с участием четырех легковых автомобилей произошло в районе дома 26 на Волоколамском шоссе утром во вторник, 25 июля. В результате столкновения одна из машин загорелась. Четверо пострадавших были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. При этом водитель сгоревшего Mercedes сбежал с места происшествия.

По данным источника РИА Новости, предполагаемым виновником аварии является именно этот человек: перед ДТП он устроил «шашки» на дороге, грубо нарушая правила движения.