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Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании школьницы в парке «Измайлово»

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Московская полиция задержала подозреваемого в изнасиловании школьницы в парке «Измайлово». Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва».

По данным агентства, в полицию обратилась 34-летняя москвичка, которая сообщила, что в парке «Измайлово» малознакомый молодой человек изнасиловал ее 15-летнюю дочь, учащуюся восьмого класса столичной школы.

Полиция начала розыск подозреваемого и задержала его на улице 9-й Парковой. Им оказался 19-летний житель Троицка. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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