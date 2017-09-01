Московская полиция задержала подозреваемого в изнасиловании школьницы в парке «Измайлово». Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает агентство «Москва».

По данным агентства, в полицию обратилась 34-летняя москвичка, которая сообщила, что в парке «Измайлово» малознакомый молодой человек изнасиловал ее 15-летнюю дочь, учащуюся восьмого класса столичной школы.

Полиция начала розыск подозреваемого и задержала его на улице 9-й Парковой. Им оказался 19-летний житель Троицка. Он дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело.