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Полиция задержала совершивших вооруженное ограбление «Пятерочки»

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На северо-востоке Москвы четверо неизвестных ограбили магазин «Пятерочка». Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает ТАСС

ЧП произошло на Абрамцевской улице. Грабители напали на сотрудника магазина с электрошокером, забрали товары и скрылись на машине. В пресс-службе ГУ МВД по столице журналистам сообщили, что сигнал о происшествии поступил на пульт в 14:08. По словам сотрудника, грабителей удалось задержать. Сумма нанесенного ими ущерба не уточняется.

Агентство «Москва» сообщает, что полиция задержала только двоих из четырех преступников.

24 сентября налетчики, вооруженные деревянными палками, ворвались в продуктовый магазин в центре Москвы, разбили витрину, похитили кассовый аппарат и скрылись.

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