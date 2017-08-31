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Полиция задержала стрелявших холостыми из Калашникова на МКАД

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Московская полиция задержала хулиганов, которые стреляли холостыми из автомата Калашникова на МКАД. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

«Поступило сообщение о стрельбе. Мужчина рассказал, что на 41 километре МКАД он увидел, как из окна автомашины BMW черного цвета неизвестный произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на автомат Калашникова», – сообщили в пресс-службе.

На улице Дмитрия Ульянова полицейские остановили автомобиль, в котором находился 28-летний москвич и его 21-летний знакомый. На заднем сиденье был обнаружен охолощенный автомат Калашникова (предназначенный для стрельбы холостыми патронами, - ред.) и три патрона светозвукового действия.

Возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», водителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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