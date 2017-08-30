Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Полиция задержала таксиста за наезд на сотрудника аэропорта Внуково

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Полицейские задержали водителя такси, который сбил сотрудника аэропорта Внуково. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«Водитель одного из таксомоторных парков, следуя на автомобиле Skoda Octavia, сбил шлагбаум при въезде на территорию парковки. Один из работников аэропорта попытался остановить злоумышленника, однако тот совершил на него наезд», – сообщила пресс-служба главка.

Сбив сотрудника, водитель не остановился, и несколько метров провез его на капоте, после чего скрылся. Пострадавший получил незначительные травмы.

Машину нарушителя задержали на Дмитровском шоссе в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемый был доставлен в ОМВД района Внуково. По факту ДТП проводится проверка.

Читайте также
Самое читаемое
Угадай Москву
Тест МОСЛЕНТЫ на знание тезок столицы в этом мире и не только
31 августа
Девушка без высшего общества
Как работают стрип-клубы в Москве
Cегодня
Москва до москвичей
Все версии появления названия столицы
31 августа
Ограничения движения в Москве на 31 августа
Перекрытия на столичных дорогах
30 августа
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter