Полиция задержала таксиста за наезд на сотрудника аэропорта Внуково

Полицейские задержали водителя такси, который сбил сотрудника аэропорта Внуково. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

«Водитель одного из таксомоторных парков, следуя на автомобиле Skoda Octavia, сбил шлагбаум при въезде на территорию парковки. Один из работников аэропорта попытался остановить злоумышленника, однако тот совершил на него наезд», – сообщила пресс-служба главка.

Сбив сотрудника, водитель не остановился, и несколько метров провез его на капоте, после чего скрылся. Пострадавший получил незначительные травмы.

Машину нарушителя задержали на Дмитровском шоссе в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Подозреваемый был доставлен в ОМВД района Внуково. По факту ДТП проводится проверка.