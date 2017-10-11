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Полиция задержала в Подмосковье грабителя-неудачника

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Столичные полицейские задержали подозреваемого в попытке ограбить банк. Об этом во вторник, 17 октября, сообщает РЕН ТВ.

В каком банке произошло ЧП, не уточняется. Мужчина подошел к окошку кассы и, угрожая неизвестным предметом, потребовал денег. После того как сотрудница отделения нажала тревожную кнопку, он скрылся.

Полицейские нашли ранее судимого 27-летнего мужчину в Подмосковье. У него был изъят муляж взрывного устройства, записка с требованием передачи денег и другие улики. Он заключен под стражу.

В сентябре студент Московского авиационного института, пришедший в Сбербанк для получения карточки, попытался пройти в обход очереди и нанес сотруднику отделения, пытавшемуся вывести его из кабинета, ножевое ранение. Пострадавший написал заявление в полицию, напавшего задержали.

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