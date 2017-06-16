Полиция задержала забравшегося на высотку в «Москва-Сити» молодого человека

Сотрудники полиции задержали молодого человека, который забрался на высотку «Евразия» комплекса «Москва-Сити». На него составлен протокол об административном правонарушении, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

«Сотрудники полиции доставили нарушителя в территориальный ОМВД. В отношении гражданина составлены административные материалы по статье 20.17 Кодекса об административных правонарушениях — „Нарушение пропускного режима охраняемого объекта“», — сказал собеседник агентства.

В полиции отметили, что сообщение о нарушении режима охраны поступило от руководителя службы безопасности здания, расположенного на Пресненской набережной.

Задержанному молодому человеку может грозить штраф или административный арест на срок до 15 суток.