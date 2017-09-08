Полиция задержала занимавшуюся сексом на набережной в центре Москвы пару

В Москве задержали героев завоевавшего популярность в сети видео, на котором парень и девушка занимались сексом на набережной в центре Москвы. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает телеканал РЕН-ТВ.
В отделение полиции доставили девушку, которая, была запечатлена на видео. Вместе с ней туда же отправилась ее подруга, снимавшая все происходящее на телефон.
Обе девушки привлечены к административной ответственности по статье 20.1 КоАП
Мелкое хулиганство.
Материал направлен в Дорогомиловский районный суд для принятия решения о наказании.
Как уточнял
Пятый канал, видео появилось в сети 8 сентября. Пара занялась сексом на набережной Тараса Шевченко, недалеко от бывшей гостиницы
Украина.