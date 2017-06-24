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Полкилограмма синтетических наркотиков нашли в тайнике на севере Москвы

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Сотрудники полиции обнаружили более 500 граммов наркотиков в тайнике на севере столицы. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает Life.

Тайник был оборудован в гараже на Коровинском шоссе. Там нашли пакет, где оказалась разновидность синтетического стимулятора — N-метилэфедрон. По предварительным данным, найденные наркотики принадлежали 32-летнему москвичу, который хранил их для дальнейшей продажи.

В настоящий момент мужчина задержан, а вещества направлены на экспертизу.

Ранее в июне сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в Москве наркопритон, который вместе с мужем организовала детская массажистка. Сначала супруги просто сдавали квартиру, однако потом и сами начали употреблять героин.

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