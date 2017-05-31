Рубрики
Город
Транспорт
Происшествия
О чем говорят
Погода
История
Развлечения
Культура
Еда
Власть
Урбанистика

Преступник ограбил дом в Новой Москве на 18,5 миллиона рублей

Происшествия
1
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
2
О предоставлении новых квартир в рамках программы сноса пятиэтажек
3
Какой транспорт работает в Москве ночью?
Другие новости

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного преступника, который ограбил квартиру в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как рассказал представитель правоохранительных органов, в службу «02» поступило сообщение о краже от жителя дома на Виноградной улице в деревне Кокошкино. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник, отжав раму окна на первом этаже дома, проник внутрь, откуда совершил кражу личных вещей, денежных средств, ювелирных украшений и скрылся.

Материальный ущерб составил около 18,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника.

Ранее в мае сообщалось, что из квартиры в Новой Москве похитили норковые шубы и ювелирные изделия стоимостью более пяти миллионов рублей. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, преступники проникли в помещение, подобрав ключи к замку входной двери.

Читайте также
Самое читаемое
«Винзавод»: прошлое и будущее
Как родился и вырос первый независимый центр современного искусства в стране
10 июня
Кто у Феклы на примете?
Как московские свахи чужое счастье искали
Cегодня
Ограничения движения в Москве на 10-12 июня
Перекрытия на столичных дорогах
10 июня
Фальшивый «подарок» Наполеона
Почему Москву в 1812 году наводнили поддельные купюры
10 июня
© 2010–2017. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter