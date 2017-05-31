Преступник ограбил дом в Новой Москве на 18,5 миллиона рублей

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного преступника, который ограбил квартиру в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Как рассказал представитель правоохранительных органов, в службу «02» поступило сообщение о краже от жителя дома на Виноградной улице в деревне Кокошкино. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник, отжав раму окна на первом этаже дома, проник внутрь, откуда совершил кражу личных вещей, денежных средств, ювелирных украшений и скрылся.

Материальный ущерб составил около 18,5 миллиона рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведется розыск преступника.

Ранее в мае сообщалось, что из квартиры в Новой Москве похитили норковые шубы и ювелирные изделия стоимостью более пяти миллионов рублей. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, преступники проникли в помещение, подобрав ключи к замку входной двери.