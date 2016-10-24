Приезжий пожаловался в московскую полицию на плохую работу проститутки

Приезжий из Воронежской области обратился в московскую полицию с жалобой на некачественную работу проститутки. Об инциденте в среду, 4 октября, сообщает агентство «Москва» в своем Telegram-канале.

По словам 31-летнего заявителя, он через сеть договорился о встрече с женщиной у нее в квартире. Была озвучена цена в шесть тысяч рублей (объем услуг не уточняется). После окончания «сеанса» в комнату вошел неизвестный, вернул мужчине две тысячи рублей и велел покинуть помещение.

Пострадавший остался недоволен оказанными не в полном объеме услугами и написал заявление. Полиция начала проверку.

29 сентября в столице был ликвидирован публичный дом, который располагался в квартире на Профсоюзной улице. Хозяйкой притона, по версии следствия, была 40-летняя уроженка Киева.