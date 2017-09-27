Продавец киоска облил подростка кипятком на юго-западе Москвы

Следователи начали проверку после того, как продавец уличного киоска облил кипятком 12-летнего мальчика на юго-западе столицы. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Инцидент произошел днем 1 октября на улице Цюрупы в районе Черемушки. По предварительным данным, между продавцом и тремя несовершеннолетними завязалась словесная перепалка, в ходе которой мужчина вылил на одного из подростков стакан с кипятком. В результате мальчик с термическими ожогами доставлен в больницу, его жизни ничто не угрожает.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для определения тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.

В июле кассир ресторана быстрого питания Burger King напал с поварским ножом на посетителя-подростка в торговом центре на северо-востоке столицы. Потерпевшему удалось вырваться и отбежать в сторону, однако в результате нападения он получил множественные ссадины шеи. Агрессивного кассира задержали прибывшие на место полицейские.