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Прохожие спасли провалившуюся в колодец в Москве женщину

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Прохожие спасли женщину, провалившуюся в колодец в Южном административном округе столицы. Об этом агентству «Москва» рассказали в пресс-службе отделения МЧС России по городу.

Инцидент произошел днем 12 ноября рядом с храмом Ризоположения на Донской улице. Очевидцы смогли вытащить пострадавшую, затем ее передали медикам скорой помощи. По данным агентства, женщина получила травмы.

Другие обстоятельства произошедшего не уточняются.

В конце октября пассажиры московского метрополитена вытащили слепого мужчину, который упал на рельсы. Инцидент произошел на станции «Отрадное» Серпуховско-Тимирязевской линии.

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