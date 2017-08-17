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Пропавший в Москве певец Осин нашелся в реабилитационном центре

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Певец Евгений Осин, объявленный в розыск в Москве, нашелся в реабилитационном центре для лечения от алкоголизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в волонтерской организации, помогавшей с поисками артиста.

Собеседник агентства отметил, что мужчину положили на лечение по предложению друзей.

Ранее сообщалось, что Осин вышел из дома во вторник, 15 августа, и не вернулся, полиция объявила певца в розыск по заявлению его сестры.

В июле СМИ писали, что 53-летний артист живет один, у него отказали ноги, поэтому он рассчитывает на помощь поклонников. Однако после этого его подруга, певица Наталья Штурм рассказала, что лечение артиста полностью оплачено, и предположила, что он пытается выманить у поклонников деньги на алкоголь. Также уточнялось, что бывший концертный директор Осина Александр Сидоренко давно расторг с ним контракт из-за пристрастия музыканта к выпивке.

Евгений Осин известен такими песнями, как «Плачет девушка в автомате», «А когда на море качка», «Не верю», «Восьмое марта», работал в конце 1980-х с группой «Браво».

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