Полиция Москвы предупредила о возможных провокациях на митинге оппозиции

Полиция Москвы узнала о готовящихся провокациях, которые неназванные лица собираются устроить на согласованном митинге оппозиции 12 июня, в День России. Об этом сообщается на сайте столичного управления МВД.

«В частности, возможно появление людей в полумасках, которые попытаются использовать перцовые газовые баллончики и так далее», — говорится в сообщении.

В связи с этим ведомство предупредило организаторов и участников акции, что будет жестко реагировать на правонарушения. «Напоминаем, что ответственность за обеспечение безопасности участников мероприятия возлагается законом в том числе и на организаторов публичных мероприятий», — отметили в пресс-службе МВД.

При этом в полиции подчеркнули, что также примут все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности горожан, в том числе и тех, кто в этот день будет праздновать День России.

Согласованный с властями митинг оппозиции, организованный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), пройдет в понедельник, 12 июня, с 13:30 до 16:00. Организаторы заявили до 15 тысяч участников. Колонна пройдет от дома №38 по улице Маши Порываевой до дома н№9 по проспекту Сахарова.

В этот же день в Москве состоится масштабное празднование Дня России. Основные торжества пройдут в центре города в районе Тверской улицы. Для обеспечения безопасности в городе установят камеры наблюдения с системой идентификации личности. Порядок будут обеспечивать около 10 тысяч сотрудников правоохранительных органов и почти две тысячи народных дружинников.