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Пьяная безработная до смерти забила приятеля бутылкой на севере Москвы

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Сотрудники полиции задержали женщину, которая до смерти забила бутылкой своего знакомого в районе Ховрино на севере столицы. Об этом в четверг, 24 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Окровавленное тело мужчины 1980 года рождения обнаружили возле дома по Зеленоградской улице в среду, 23 августа. Спустя некоторое время в квартире по указанному адресу была задержана подозреваемая — безработная 1984 года рождения. Было установлено, что незадолго до убийства она вместе с потерпевшим распивала в этой квартире спиртные напитки. Затем между ними произошла ссора, в ходе которой женщина несколько раз ударила своего знакомого по голове стеклянной бутылкой. От полученных травм он скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

В июне в Москве задержали женщину, которая в ходе пьяной ссоры зарезала свою подругу. Убийство произошло в тот день, когда задержанная освободилась из тюрьмы, где отбывала наказание за хранение наркотиков.

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