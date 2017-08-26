Пьяная москвичка с грудным ребенком избила полицейского

Пьяная женщина избила полицейского при задержании на северо-востоке столицы, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще 22 июля, однако о нем стало известно только сейчас. Патруль в районе Южное Медведково заметил неадекватную молодую женщину с грудным ребенком на руках. Оказалось, что она находится в состоянии опьянения.

Полицейские попытались ее задержать, но женщина оказала активное сопротивление. Она сильно избила сержанта, у него зафиксированы ушибы мягких тканей лица. Нарушительницу отправили на освидетельствование, а младенца — в дом ребенка.

В понедельник, 27 августа, в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Ее также привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Молодая мать находится под подпиской о невыезде.