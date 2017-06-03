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Пьяная женщина заколола ножом своего мужа в Новой Москве

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Жительница поселения Первомайское в Новой Москве во время ссоры заколола кухонным ножом своего мужа. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло днем 4 июня, когда супруги вместе распивали спиртные напитки в квартире на Центральной улице. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана.

Ранее в марте сотрудники полиции задержали мужчину, который нанес ножевые ранения троим мужчинам и женщине в квартире в Бескудниково. Напал на своих знакомых он после совместного распития спиртных напитков.

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