Пьяная женщина заколола ножом своего мужа в Новой Москве

Жительница поселения Первомайское в Новой Москве во время ссоры заколола кухонным ножом своего мужа. Об этом в понедельник, 5 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Убийство произошло днем 4 июня, когда супруги вместе распивали спиртные напитки в квартире на Центральной улице. В результате полученного ранения мужчина скончался на месте.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана.

Ранее в марте сотрудники полиции задержали мужчину, который нанес ножевые ранения троим мужчинам и женщине в квартире в Бескудниково. Напал на своих знакомых он после совместного распития спиртных напитков.