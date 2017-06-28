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Пьяный москвич угнал трактор, устроил ДТП и попытался скрыться

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Пьяный 42-летний москвич угнал трактор с автобазы, расположенной на Огородном проезде на севере Москвы. На нем мужчина проехал несколько километров, после чего устроил ДТП, врезавшись в автомобиль такси. Об этом в четверг, 29 июня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел днем 28 июня. Столкновение трактора с такси произошло на Шереметьевской улице на северо-востоке столицы. После него находившийся за рулем спецтехники мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан.

Полиция проводит проверку случившегося. По ее результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

В декабре 2016 года столичные полицейские задержали двоих работников автомойки по подозрению в хищении новогодних елок и угоне иномарки. Как выяснилось, мужчины, находясь на рабочем месте, угнали автомобиль Volvo, пользуясь отсутствием хозяина. После этого они доехали до рынка и похитили новогодние деревья, а затем вернули машину на место. При попытке сбыть краденое преступников задержали.

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