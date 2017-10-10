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Пьяный москвич устроил себе «шведский стол» и подрался в столичном супермаркете

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Пьяный мужчина устроил себе бесплатный «шведский стол» в столичном супермаркете, а потом подрался с другим посетителем, который попытался вывести его из магазина. Конфликт попал в объектив камеры видеонаблюдения, сообщает в четверг, 19 октября, телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел вечером 14 октября в супермаркете на улице Космонавтов на северо-востоке Москвы. Находящийся в состоянни алкогольного опьянения мужчина зашел в магазин, начал хватать продукты с полок и есть их. Администратор сделала ему замечание и попыталась его остановить, но мужчина ее слова проигнорировал.

Тогда на помощь администратору пришел другой посетитель магазина. Как видно на кадрах, после словесной препепалки между мужчинами завязывается драка, в ходе которой дебошир получает многочисленные удары. В это время женщина успевает вызвать полицию.

В результате избитый пьяный мужчина был госпитализирован в одну из городских больниц. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка.

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