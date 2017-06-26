Пьяный москвич вытолкнул из окна собутыльника на севере столицы

Сотрудники полиции задержали москвича, который в ходе пьяной ссоры вытолкнул из окна своего собутыльника на севере столицы. Об этом во вторник, 27 июня, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело погибшего, 38-летнего безработного, с характерными для падения с высоты травмами обнаружили у дома 24 на Коровинском шоссе в понедельник, 26 июня.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, перед гибелью у потерпевшего в подъезде возник конфликт с другим мужчиной, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге тот схватил безработного за ноги и вытолкнул в открытое окно в пролете между третьим и четвертым этажами.

Задержанный уже имеет судимости за кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.