Пьяный пациент избил медбрата в московской больнице

Пьяный мужчина избил медбрата в приемном отделении Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных в московском районе Сокольники. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на столичный главк МВД.

Потерпевший обратился в полицию вечером 2 июля. По его словам, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина ударил его по голове. В результате сотрудник больницы получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины.

На место прибыл участковый уполномоченный полиции, который задержал подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее, в апреле, сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве пьяного мужчину, который бросался мебелью в прибывших для оказания ему помощи врачей скорой помощи. В результате нападения фельдшер бригады получил сотрясение мозга.