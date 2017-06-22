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Пьяный пассажир Внуково сутки просил полицию искать его по выдуманным адресам

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Мужчина почти сутки заставлял полицию искать его по вымышленным адресам после застолья с попутчиком в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщается в Telegram-канале паблика Mash.

31-летний Владимир должен был улететь из Москвы в Чебоксары. Перед рейсом он решил выпить со своим попутчиком, после чего они решили не улетать и продолжить застолье в одном из заведений Подмосковья.

Когда мужчины ехали в такси из аэропорта, Владимиру показалось, что водитель и новый знакомый хотят его похитить и изнасиловать. В результате возникла ссора, попутчники выставили его из машины на трассе и уехали.

Владимир остался на обочине в кустах до утра. Он постоянно звонил в полицию и сообщал, что его похитили насильники, при этом выдумывая разные адреса, по которым его якобы удерживали. Утром мужчина пришел в себя, добрался до УВД и сознался во всем.

Согласно административному кодексу, за заведомо ложный вызов полиции нарушитель обязан заплатить штраф в размере до полутора тысяч рублей.

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