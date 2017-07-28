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Пьяный приезжий из Узбекистана на спор прыгнул с моста в Москве

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Спасатели вытащили из Борисовского пруда в Москве пьяного мужчину, который на спор прыгнул с моста в воду. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

«В 16:04 спасатели подняли мужчину на катер. Он оказался гражданином Узбекистана с признаками алкогольного опьянения», — рассказали агентству.

В пресс-службе уточнили, что инцидент произошел в субботу вечером в 400 метрах от поисково-спасательной станции «Борисовская». Во время патрулирования спасатели заметили, как мужчина прыгнул с моста на Каширском шоссе. Как выяснилось позже, мужчина поспорил со своими друзьями, что сделает это. Сейчас он доставлен на спасательную станцию. Оказание медицинской помощи не потребовалось.

Ранее в июле спасатели выловили из реки в центре столицы голого мужчину. Пострадавшим оказался гражданин Киргизии 1993 года рождения, его сбросили в реку в ходе драки. Видимых травм ни спасатели, ни врачи не нашли. Иностранец передан сотрудникам полиции.

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