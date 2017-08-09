Пьяный уроженец Киргизии забросал стеклом посетителей кафе в центре Москвы

Приезжий из Киргизии забросал посетителей и работников кафе в центре столицы осколками стекла, а затем начал угрожать им ножом. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию на неадекватного гостя пожаловался администратор кафе, расположенного на Пятницкой улице. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили там 23-летнего мужчину, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и угрожал окружающим.

В результате мужчина не удержался на ногах и, упав, рассек себе кожу головы. После дебошира доставили в одну из столичных больниц. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.