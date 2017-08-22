Пытавшийся переплыть пруд подросток утонул в Москве

Шестнадцатилетний подросток утонул, пытаясь переплыть пруд в Москве. Об этом в среду, 23 августа, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

Тело юноши 2001 года рождения нашли в акватории Очаковского пруда, расположенного в районе Мичуринского проспекта, вечером во вторник, 22 августа. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле погибшего обнаружено не было.

По предварительным данным, юноша пытался переплыть пруд, несмотря на наличие табличек «Купаться запрещено».

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в августе сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах спасли мужчину, который пытался переплыть Москву-реку. Оказалось, что на полпути пловец понял, что не рассчитал свои силы.