Рабочие с кувалдами и лопатами устроили массовую драку в Новой Москве

Около 40 строителей учинили массовую драку в поселке Коммунарский в Новой Москве. Об этом в среду, 2 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Конфликт произошел днем во вторник, 1 августа, на строительной площадке жилого комплекса «Бунинские Луга». Рабочие одной из бригад сбросили мусор с крыши здания, что возмутило их сотоварищей. Между бригадами завязалась словесная перепалка, которая затем перешла в драку. При этом строители вооружились кувалдами, лопатами и железной арматурой.

В результате потасовки шесть человек получили различные травмы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В апреле массовая драка произошла на юге столицы при попытке рейдерского захвата многоуровневой парковки. По словам очевидцев, группа людей попыталась захватить паркинг на 600 мест, принадлежащий собственникам жилого комплекса. При этом в ход пошли шумовые гранаты и огнестрельное оружие.