Ранившего подростка на детской площадке в Москве полицейского уволили из органов

Сотрудник полиции, который в ходе конфликта на детской площадке ранил ножом 16-летнего подростка, уволен из правоохранительных органов. Об этом во вторник, 6 июня, сообщается на официальном сайте столичного главка МВД.

«Полицейский уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а ряд его руководителей понесли строгую дисциплинарную ответственность», — говорится в заявлении.

В столичном главном управлении Следственного комитета во вторник рассказали, что 39-летнему нападавшему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Хулиганство». Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.

Конфликт произошел 24 мая. 39-летний сотрудник полиции ранил шестнадцатилетнего подростка и его восемнадцатилетнего приятеля на детской площадке на улице Маршала Федоренко на севере Москвы.

В результате подросток был госпитализирован с ножевым ранением. Восемнадцатилетний молодой человек получил легкие повреждения. Он был осмотрен врачами и вскоре отпущен домой.