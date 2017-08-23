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Ребенок умер в подмосковных Мытищах от отравления наркотиками

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Маленький ребенок скончался в Мытищах после похода в гости с родителями, сообщила РИА Новости представитель столичного следственного управления Следственного комитета Юлия Иванова.

Ребенок попал с тяжелым отравлением в реанимацию Мытищинской городской больницы 26 июля после 03:00. Его мать вызвала врачей, когда обнаружила, что он не дышит. Спустя 19 часов он скончался.

Медики считают, что смерть наступила вследствие отравления наркотиками. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда, повлекшего смерь потерпевшего. Задержана знакомая родителей погибшего ребенка, у которой они гостили.

В начале августа в Москве был объявлен в розыск наркоторговец, подозреваемый в гибели семи человек. Товар мужчина продавал в районах Люблино, Марьино, Кузьминки и Выхино на юго-востоке столицы. Наркодилер реализовывал такие запрещенные вещества, как морфин и метадон.

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