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Рейсовый автобус угнали на юго-востоке Москвы

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Неизвестный угнал рейсовый автобус на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в столичном управлении МВД.

О пропаже заявил водитель транспортного средства. По его словам, он оставил машину возле своего дома на улице Краснодарская около полуночи, а когда вышел за ней в 08:00, обнаружил, что автобус исчез.

Полиция пока не нашла автобус и угонщика.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы 28-летний мужчина угнал автомобиль, чтобы доехать до соседней улицы. В полиции он пояснил, что просто устал идти пешком до дома и вскрыл одну из попавшихся по дороге машин.

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