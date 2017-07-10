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Револьвер времен царской России нашли при ремонте московской квартиры

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Револьвер системы Нагана производства Императорского Тульского оружейного завода нашел 41-летний москвич во время ремонта своей квартиры в Пресненском районе в центре столицы. Об этом во вторник, 11 июля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Заявитель рассказал, что под напольным покрытием в спальне обнаружил завернутый в полуистлевшую тряпку ржавый полуразобранный заряженный револьвер, на раме которого имеется клеймо с надписью: „Императорский Тульский оружейный завод, 1909“», — отметил собеседник агентства.

Прибывшие сотрудники полиции изъяли пистолет. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

До 1917 года в России огнестрельное оружие, в том числе нарезное, свободно продавалось в охотничьих магазинах. Ситуация изменилась после прихода к власти большевиков, когда владение незарегистрированным оружием стало уголовным преступлением.

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