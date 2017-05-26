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Росгвардейцы обезвредили бегавшего по подъезду с ножом мужчину

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Бойцы Росгвардии обезвредили неадекватного мужчину, который бегал с ножом по подъезду дома на юге Москвы. Как сообщает ТАСС, он был в крови и грозился покончить с собой.

«Наряд вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в подъезде жилого дома на Болотниковской улице неизвестный мужчина в неадекватном состоянии бегает по лестничной клетке и размахивает ножом. Молодой человек пригрозил прибывшим на место вызова сотрудникам Росгвардии, что если они приблизятся к нему, то он покончит жизнь самоубийством», – сообщили в пресс-службе.

Росгвардейцы вступили с 28-летним мужчиной в переговоры, после чего им удалось отвлечь его и выбить из его рук нож. На месте задержанному оказали помощь, после чего он был передан медикам. Мужчина госпитализирован. Его ждет психиатрическая экспертиза.

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